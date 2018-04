Level-5 confirme Yo-Kai Watch 4 sur Switch Level-5 confirme Yo-Kai Watch 4 sur Switch

L'annonce ne va étonner personne mais fera dans tous les cas un bien fou au parc de Switch japonais : Level-5 annonce que Yo-Kai Watch 4 sortira en exclusivité sur la dernière de Nintendo et... c'est un peu tout ce que l'on sait pour le moment.



Rappelons quand même que l'éditeur compte faire preuve d'un peu d'ambition pour ce nouveau cru avec la volonté de toucher un public plus large (comme à l'époque des deux premiers épisodes), et pas seulement les plus jeunes.