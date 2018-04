Ys VIII : une nouvelle date pour le PC Ys VIII : une nouvelle date pour le PC

NIS America le promet : cette fois, c'est la bonne. Après deux reports de dernière minute, Ys VIII : Lacrimosa of Dana arrivera enfin sur PC (via Steam et GOG) le 16 avril prochain, reprenant tout le contenu de la version PS4 ainsi que la nouvelle traduction.



Ceux qui achèteront le titre la semaine du lancement auront droit en bonus numérique à une petite OST, un mini-artbook, une nouvelle tenue pour Laxia et un DLC pour Adol (tenue et armure).



Ce même titre sortira deux mois plus tard sur Switch, plus précisément le 29 juin.