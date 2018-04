[LEAK] Les 4 nouveaux jeux Xbox 1 rétrocompatibles [LEAK] Les 4 nouveaux jeux Xbox 1 rétrocompatibles

Ce soir à minuit trente se tiendra le deuxième numéro du programme Xbox Inside, où l'on est déjà assuré de voir du neuf sur le fameux Walking Dead du studio Overkill, mais également de nouveaux jeux « Xbox 1 » (et non pas One) dans le programme de rétrocompatibilité.



Et histoire de bien gâcher la surprise, on découvre sur le site officiel Xbox quatre titre qui viennent justement d'être listé pour aujourd'hui même (demain avec le décalage horaire) :



- Full Spectrum Warrior

- TES III Morrowind (édition GOTY)

- Destroy All Humans

- MX Unleashed



RDV ce soir pour confirmer tout cela.