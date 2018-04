One Piece WS : des visuels du Germa 66 One Piece WS : des visuels du Germa 66

De retour du coté de Bandai Namco avec cette fois du One Piece : World Seeker pour illustrer avec des images officielles la présence du Germa 66 et donc des trois frères de Sanji, à savoir Ichiji, Niji et Yonji, chacun possédant évidemment ses propres aptitudes pour tenter de cogner Luffy quand l'occasion se présentera.



Toujours aucune date de sortie pour ce titre prévu sur PC, PS4 & One, hormis un vague 2018.