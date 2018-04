One Piece PSVR : images et date de sortie One Piece PSVR : images et date de sortie

Bandai Namco nous apprend que One Piece : Grand Cruise, donc l'adaptation sauce PlayStation VR, sortira à la fin du mois de mai sur tous les territoires, et plus précisément le 22 en Europe. Pas de prix pour le moment.



On vous ajoute quelques images inédites pour ce titre qui permettra de côtoyer l'équipage du chapeau de paille au travers de mini-épreuves assez variées : tirs au canon, combats classiques, mini-jeux, dialogues...