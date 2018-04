Une poignée de visuels pour Mario Tennis Aces Une poignée de visuels pour Mario Tennis Aces

En attendant une nouvelle présentation, c'est à dire probablement lors du prochain E3, Mario Tennis Aces vient à nouveau s'illustrer avec une douzaine de visuels pour montrer quelques uns des personnages du casting, avec d'un coté les « équilibrés » (Mario, Luigi, Daisy), de l'autre deux plus axés dans la technique (Peach et Toadette).



Rien de plus pour le moment mais on garde un œil attentif sur ce nouvel épisode qui compte bien corriger les tares de l'épisode Wii U avec comme arguments plein de features mais optionnelles pour ne pas énerver les puristes (gyroscopie, usure des raquettes…), le retour du mode solo et du multi jouable jusqu'à quatre aussi bien en local qu'en ligne.



Sortie prévue le 22 juin, avec une phase de stress-test au préalable (mais encore non datée).