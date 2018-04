Un peu de FFXV dans Shadow of the Tomb Raider (ou l'inverse, voire les deux) Un peu de FFXV dans Shadow of the Tomb Raider (ou l'inverse, voire les deux)

Ce ne sont pas les partenariats qui manquent autour de Final Fantasy XV (même du Half Life quoi...) et ce n'est visiblement pas terminé puisque Square Enix nous annonce un petit mix maison avec le futur Shadow of the Tomb Raider.



Lara qui met la tenue de Noctis dans le prochain TR ? Lara jouable dans le DLC Comrades ?



On ne sait pas pour le moment mais pour ceux qui s'intéressent avant tout au jeu lui-même, gardez en tête que le RDV est pris pour ce 27 avril afin de découvrir plus en détails ce 'troisième' épisode.