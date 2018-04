5 ans après l'annonce, Below va bien

Cinq ans après son annonce (quand même),est toujours en vie et oserait-on même dire en belle forme, du moins à en croire Eurogamer qui fait bien des louanges du projet, selon eux dans la dernière ligne droite de son développement. On y croit.Il s'agit pour rappel d'un jeu d'exploration/aventure dont l'originalité vient de la caméra expressément très éloignée pour mettre en avant la topographie des lieux et l'ambiance générale.On ne pourra que conseiller de préparer une grande télé, ce qui tombe bien puisque le titre sera compatible 4K/60FPS sur One X (et évidemment sur PC si vous avez le matos).