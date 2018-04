Ubisoft continue de gonfler ses rangs

Après Odessa et Mumbaï, c'est sur la ville de Winnipeg (Canada) que Ubisoft a jeté son dévolu en y ouvrant une nouvelle filiale, dirigée par Darryl Long, personnalité présente chez l'éditeur depuis 15 ans, un temps comme spécialiste IA avant de devenir producteur de. On remarquera ironiquement que l'homme n'a visiblement pas exploité ses compétences passées pour cette seconde casquette mais passons.Ubisoft Winnipeg, ce sera donc un studio qui aura droit à une centaine d'employés d'ici 5 ans, et qui sera consacré à la « recherche & développement » pour le travail sur les mondes ouverts, l'affinement de nouveaux outils, des moteurs, et bref tout ce qui servira ensuite à d'autres groupes pour produire du& co.Une manière de dire que Ubisoft compte encore muscler les épaules de ses open-world à l'approche (relative) de la prochaine génération de consoles.