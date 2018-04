The Surge : un petit DLC surprise (et gratuit) The Surge : un petit DLC surprise (et gratuit)

La carrière de The Surge est terminée, le titre de Deck13 repartant avec un demi-million de ventes (un bon succès pour un AA), quelques petits DLC, une vraie extension, une version dite « Complète » qui englobe tout cela et…



Ah mais en fait non, voilà que le studio annonce un nouveau pack d'armes et armures à télécharger dès le 17 avril. Comme ça, gratuitement, pour on va dire patienter jusqu'à l'E3 qui devrait lever le voile sur le deuxième épisode prévu pour 2019.