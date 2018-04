Le Germa 66 intègre One Piece : World Seeker Le Germa 66 intègre One Piece : World Seeker

Fuyez si vous n'avez pas encore lu le dernier arc de One Piece et pour les autres, sachez donc que One Piece : World Seeker continue de gonfler son casting en intégrant le Germa 66, l'organisation Vinsmoke ici représentée par les trois frères de Sanji. En voici quelques visuels à grignoter via scans.



Cette nouvelle adaptation sortira cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.