Spider-Man : quelques infos supplémentaires Spider-Man : quelques infos supplémentaires

Toujours tiré du magazine Game Informer, de nouvelles informations sur le futur Spider-Man d'Insomniac Games viennent de tomber, qu'on vous propose ici en vrac en attendant la probable grosse présentation vidéo à l'E3, la sortie étant signée pour le 7 septembre.



- On commencera évidemment l'aventure avec le costume de base mais Game Informer signale que le menu affiche une douzaine de tenues (masqués au départ car à débloquer).

- Chaque combinaison aura ses propres atouts.

- Il sera possible de scanner l'environnement avec R3.

- Les développeurs ont tenu à bien intégrer le jeu à l'univers Marvel : on peut notamment y voir le siège des Avengers et l'ambassade de Wakanda.

- Monde ouvert oblige, les petites quêtes annexes ne manqueront pas : désamorçage de bombes, démonter les avant-postes du Caïd, des photos de chat (lié à Black Cat), empêcher des crimes, etc. En récompense, des matériaux pour le craft.

- Comme dit hier, il y aura trois extensions post-launch, chacune proposant plusieurs missions, défis, tenues et son propre méchant. Le premier DLC, « The Heist », mettra en avant Black Cat.