[Rumeur] Boxart et date pour Spyro Trilogy [Rumeur] Boxart et date pour Spyro Trilogy

Même si l'on gardera toujours quelques pincettes, il semble que l'annonce de Spyro Trilogy ne devrait plus tarder à tomber : la branche mexicaine d'Amazon vient de lister le jeu sur PS4 avec un titre complet, une jaquette, une date (21 septembre), un prix (environ 40€) et un développeur, Toys for Bob en l'occurrence.



Ce dernier studio est de base proche d'Activision puisque ayant bossé sur la franchise Skylanders.