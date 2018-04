Spider-Man PS4 : date de sortie, éditions spéciales, petit trailer et infos

Comme promis hier, Insomniac Games dévoile via Game Informer la date de sortie ferme et définitive pour son adaptation maison de, à venir exclusivement sur Playstation 4.Et voici l'information que vous attendez donc : le 7 septembre dans les bacs, avec une édition deluxe digitale (79,99$) et un collector (149,99$). Notons la présence d'un suivi fait de trois DLC, chacun comprenant son lot de missions scénarisés, annexes, costumes et méchants.- 30FPS- Mode photo confirmé- Pas de micro-transactions- Plusieurs costumes alternatifs (voir ci-dessous)- Présence de la tour des Avengers- Quelques missions infiltration (avec MJ et Peter)- Système d'expérience + craft- Le monde est beaucoup plus grand que Sunset Overdrive- Voyage rapide via le métro- Petites interactions avec les PNJ civils- Spidey ne peut nager, mais ne mourra pas soudainement en tombant dans l'eau