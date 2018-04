Charts Japon : 24 millions de 3DS

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 26 mars au 1er avril 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.La PS4 s'accorde un deuxième mini-boost pour accompagner les sorties du moment, ce qui n'empêche pas la Switch de garder une large avance et la probabilité pour cette dernière de s'octroyer d'ici deux semaines le témoin de la console la plus vendue de l'année en cours.Les honneurs de ce nouveau rapport sont néanmoins accordés à la 3DS qui franchi le cap des 24 millions. Même s'il est désormais quasiment impossible qu'elle aille au-delà de cette tranche, elle restera la troisième console portable la plus vendue de Nintendo sur ce territoire, derrière la DS et la Game Boy (environ 33 millions chacune) mais devant la GBA (17 millions).