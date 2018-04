Début des rumeurs autour de la PlayStation 5 Début des rumeurs autour de la PlayStation 5

Relayé par WCC Tech, Charlie Demerjian du groupe SemiAccurate a fait savoir eu accès à des informations dites concrètes sur la future PlayStation 5 de Sony, parlant aussi bien de l'architecture (CPU 8-Core Zen, GPU AMD Navi) que d'une optimisation pour la VR, ce qui serait une preuve que le constructeur compte aller encore plus loin sur cette voie.



L'article évoque également qu'une « grande quantité » de kits de développement ont déjà été envoyés à des développeurs, prouvant que le lancement ne serait pas si éloigné (fin 2019 ?).



On rappelle d'ailleurs qu'une petite poignée de studios parlent déjà de la prochaine génération, que ce soit officiellement (Hajime Tabata notamment) ou en sous-entendus comme chez Avalanche, Traveler's Tales et CD Projekt.