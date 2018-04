Des patchs pour Chrono Trigger (Steam)

Face à une majorité qui hurle en avoir marre d'être pris pour plus moutons qu'ils ne le sont déjà, Square Enix compte bien faire un geste face à sa (mauvaise) adaptation desur Steam, elle-même tirée de la version smartphone (et ça se voit).Pour commencer, un premier patch arrivera d'ici quelques jours pour que le filtre redevienne une option, avec donc possibilité de remettre un affichage avec de bons gros pixels. D'autres arriveront par la suite, avec espérons le un retour à l'ancienne interface, mais pas de précisions pour le moment, l'éditeur se contentant d'annoncer que la période de promo pour l'édition limitée durera plus longtemps que prévue (jusqu'au 30 avril).