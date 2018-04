Tout comme Battlefront II, L'Ombre de la Guerre se débarasse de ses lootboxes Tout comme Battlefront II, L'Ombre de la Guerre se débarasse de ses lootboxes

Le grand débat de fin 2017, c'était les loot boxes, et ça ne concernait pas que Star Wars Battlefront II. Dans une moindre mesure, La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre employait également cette astuce pour « aller plus vite », avec un game-design qui allait avec puisque le titre était limite jugé un peu trop lourd pour garantir un développement suffisant de ses forces pour aborder le end-game.



Et à l'instar de DICE, les développeurs ont finalement décidé de renverser la table en annonçant la disparition prochaine de tout ce qui est lié aux micro-transactions, que ce soit l'or, les lootboxes et tout simplement le marché qui englobait tout cela. Dès le 8 mai, il ne sera plus possible d'acheter de l'or et le 17 juillet marquera la disparition de tout le reste, obligeant ceux qui ont encore des gains en stock à dépenser l'ensemble (sinon, ce sera converti en divers objets).



Warner Bros promet en outre une série de mise à jour gratuites dont une qui améliorera justement le end-game avec davantage d'éléments scénarisés, de nouveaux skins, compétences, équilibrage, etc.