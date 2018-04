Charts UK : lancement record pour Far Cry 5, et du boost dans tous les sens Charts UK : lancement record pour Far Cry 5, et du boost dans tous les sens

Ubisoft veut faire de son Far Cry 5 le plus gros succès de la franchise, commercialement parlant, et en attendant de voir ce qui se passe dans le reste du monde, on peut dire que l'objectif est bien parti au Royaume-Uni : le titre fait le meilleur lancement dans l'histoire de la série, et pour l'heure le meilleur lancement tout court en 2018.



La dernière semaine de mars fut également l'objet de quelques promos pour fêter Pâques, conduisant à quelques boosts dont FIFA 18 (+61%), Mario Kart 8 Deluxe (+39%), PUBG dans sa version One (+98%), Assassin's Creed Origins (+61%), Call of Duty WWII (+100%), Super Mario Odyssey (+30%) et Zelda : Breath of the Wild (+26%).



Les deux surprises sont représentées par Forza Motorsport 7 qui fait son retour dans le top 10 alors qu'il avait disparu du top 40, et surtout Detective Pikachu (15ème) qui fait un exploit très rare dans l'industrie : sa deuxième semaine de ventes est meilleure que la première (+76%).



1. Far Cry 5 (N)

2. FIFA 18 (+3)

3. Sea of Thieves (-2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+5)

5. PUBG (+7)

6. Call of Duty WWII (+7)

7. A Way Out (-5)

8. Assassin's Creed Origins (+6)

9. Forza Motorsport 7 (R)

10. GTA V (-3)