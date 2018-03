Code Vein et sa cathédrale très ''Souls-esque'' Code Vein et sa cathédrale très ''Souls-esque''

Bandai Namco nous dévoile une grosse portion d'images pour Code Vein, mettant notamment en avant la Cathédrale du Sang Sacré qui n'est pas sans rappeler certaines choses du coté de From Software. On y verra également le boss du coin et deux des IA parmi la large gamme proposée (ici Eva et Jack).



Le lancement est toujours attendu pour un vague 2018 (mondialement) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.