Super Bomberman R proche du million de ventes

On ne le dira jamais assez : avoir voulu placer sondès le lancement même de la Switch fut l'une des meilleures idées de Konami de ces dernières années. Un an après avoir annoncé près de 500.000 exemplaires « livrés », le PDG Hideki Hayakawa affirme aujourd'hui que le titre s'approche du million de « ventes » à travers le monde.Il faut remonter aux années 90 pour voir un aussi bon succès pour la franchise, en sachant que ce chiffre a encore de quoi être gonflé avec l'arrivée le 12 juin des versions PC, PS4 & One.