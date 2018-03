Dragon Quest Builders 2 donne des nouvelles Dragon Quest Builders 2 donne des nouvelles

Le dernier Weekly Jump vient donner des nouvelles de Dragon Quest Builders 2 qui dispose d'ailleurs maintenant d'un sous-titre officiel : « Le dieu de la destruction Malroth et l'île inhabitée ». Malroth étant le principal méchant de Dragon Quest II, inutile de vous faire un dessin même si les développeurs se plaisent à teaser des surprises concernant les liens avec la franchise principale.



Le héros, quel que soit son sexe choisi, sera donc le descendant de celui du premier épisode, donc toujours un « constructeur », ce qui va avoir une certaine utilité puisque contrairement à avant où l'on avait droit à une progression chapitrée par zones, on nous offrira cette fois un monde pleinement ouvert où il sera possible de multiplier les espaces de construction.



Dragon Quest Builders 2 est toujours prévu sur PS4 et Switch (pas de date) et l'on rappelle que l'ajout majeur de cette suite sera son mode coopération jusqu'à quatre.