No Man's Sky officialisé sur Xbox One + énorme MAJ prévue pour l'été 2018

On pensait sa carrière définitivement terminée (après avoir pourtant bien rebondie grâce au très bon suivi), mais le fameux No Man's Sky ne compte apparemment pas en rester là : le studio Hello Games annonce une énorme MAJ pour l'été 2018, encore plus grande que les autres, et au nom de code éloquent No Man's Sky NEXT.



Autre annonce de taille : c'est également en été que sortira la version Xbox One, et celle pour WeGame (l'équivalent du Steam chinois, par Tencent).