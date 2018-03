Square Enix : un event Star Ocean le 20 mai Square Enix : un event Star Ocean le 20 mai

Square Enix vient donner une petite goutte d'espoir aux fans de la série Star Ocean en annonçant le « Star Ocean Fes 2018 », premier event consacré à la franchise qui se déroulera au Maihama Amphitheater de Chiba le 20 mai prochain, avec une entrée équivalente à plus de 50€ et la perspective de pouvoir rencontrer les doubleurs et d'écouter les morceaux phares de la série en concert.



Aucune promesse n'est faite, ce qui permet d'éviter une cruelle déception, mais on a le droit de croiser les doigts pour l'avenir, le cinquième épisode (Integrity & Faithlessness) ayant déjà deux ans et son producteur semblait déjà chaud pour un nouvel opus, qu'on espère plus ambitieux si confirmé.