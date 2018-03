Charts Japon : des lancements faiblards pour Valkyria Chronicles 4 et Ni No Kuni II

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 19 au 25 mars 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.- Malgré une poignée de sorties d'importance,garde la première place et dépasse déjà les 300.000 hors dématérialisé.- Retour faiblard pour: 63.000, contre plus de 100.000 pour le 3 sur PSP (et quasiment autant pour le 2).- L'avenir dene se fera pas au Japon : le deuxième épisode fait moins bien que le premier sur PS3 (65.000 à l'époque, ce qui était considéré comme un bide). La version DS tapait elle à 170.000.- Pendant ce temps,dépasse les 400.000.