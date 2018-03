Dragon Quest XI : le 4 septembre sur PS4 et Steam [UP : les ajouts de notre version]

Et là, l'inattendu arrive : pour la première fois dans l'histoire des épisodes solo canoniques (on ne compte pas le X donc),sortira sur PC via Steam le 4 septembre en Europe comme USA, en même temps que la version PlayStation 4.L'information vient d'être livrée par Square Enix qui étrangement reste muet sur la version 3DS, et Switch. Probablement d'ailleurs que Nintendo se chargera lui-même d'éditer ces deux versions.- Sous-titre : Les Combattants de la Destinée.- Aucun plan pour la version 3DS en occident.- La version Switch sortira après les autres.- Doublage US- Mode difficile- Menus refaits- Un Dash pour faciliter l'exploration- Mode à la première personne