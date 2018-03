Un nouveau Shining pour le prochain SEGA Fes ? Un nouveau Shining pour le prochain SEGA Fes ?

Et si le remaster de Shining Resonance sur PS4 (prévu demain au Japon) n'était qu'un début ? C'est ce que son producteur Makoto Suzuki laisse entendre en déclarant via le dernier Famitsu que l'équipe a encore des choses à montrer sur la saga Shining lors du SEGA Fes qui se tiendra le 14 et 15 avril prochain.



Les plus réalistes tenteront de miser simplement sur un Shining Resonance 2. Les plus optimistes espéreront dans leur coin le retour de Shining Force, tandis que les plus pessimistes se disent déjà qu'on va parler smartphone.



Dans tous les cas, on rappelle que SEGA va viser très large pour la future sortie occidentale de Shining Resonance Refrain puisque contrairement au Japon (où c'est exclu Sony), nous aurons droit à des versions PC, PS4, One et Switch.