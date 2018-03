Crackdown 3 : la date de sortie bientôt dévoilée Crackdown 3 : la date de sortie bientôt dévoilée

Bientôt quatre ans après son annonce, ce qui commence à faire beaucoup, Crackdown 3 semble enfin aborder sa toute dernière ligne droite, Phil Spencer annonçant que la date de sortie définitive est fixée en interne et qu'il ne « faudra pas attendre trop longtemps » avant d'en savoir plus. Espérons que cette fois, c'est la bonne, le titre ayant été de base signé pour le lancement même de la One X (voir avant alors qu'elle s'appelait encore Scorpio).



Avec un Sea of Thieves désormais disponible et un State of Decay 2 attendu lui le 22 mai, on peut donc espérer une sortie pour cet été avant de passer enfin à des titres encore non annoncés (hormis Ori 2).