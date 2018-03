343i : de la VR pour l'avenir de Halo ? 343i : de la VR pour l'avenir de Halo ?

C'est via Linkedin que l'on apprend que 343 Industries est toujours à la recherche de talents pour gonfler ses troupes, avec notamment un directeur créatif qui devra plancher sur « une toute nouvelle expérience » en rapport avec la franchise Halo, avec si possible de l'expérience VR et Unreal Engine 4.



De quoi sous-entendre que l'équipe pourrait tenter quelque chose à l'avenir sur la réalité virtuelle même si l'on sait que 343i n'a, officiellement du moins, que deux projets en charge : le patch One X de Master Chief Collection et Halo 6 qui arrivera on ne sait quand mais probablement pas cette année à en croire les sous-entendus postés par l'équipe.



La One étant censée devenir compatible avec les casques WMR dans le courant de l'année, on ne s'étonnera donc pas d'avoir droit à une petite annonce pour bien faire les choses.