Tabata a maintenant son propre studio Tabata a maintenant son propre studio

Que l'on critique ou non Final Fantasy XV, ça reste quand même plus de 7 millions de ventes (et un objectif maintenu de 10 millions sur la longueur), permettant à Hajime Tabata de prendre un peu de galon dans l'entreprise et de bénéficier aujourd'hui de son propre studio.



Square Enix annonce en effet la création du studio « Luminous Productions » dirigé par le précédent cité et réunissant l'essentiel de l'équipe derrière FFXV dans le but de produire du gros AAA pour l'avenir.



On rappelle d'ailleurs que Tabata a déjà annoncé un nouveau chantier de poids, qui ne devrait arriver que sur la prochaine génération de consoles. Patience donc.