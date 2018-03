Shantae HGH : une date pour l'édition Ultimate Shantae HGH : une date pour l'édition Ultimate

PQube précise ses derniers plans concernant la sortie boîte de Shantae : Half-Genie Hero en annonçant un lancement européen pour le 27 avril sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Une version qui on le rappelle proposera deux extensions, un mode difficile, un pack de costumes (incluant quelques challenges), les récompenses autrefois exclusives aux backers (quelques skins et une transformation) et, enfin, une tenue maillot de bain.



En outre, tous ceux qui précommanderont le jeu (ou qui arriveront à chopper l'édition Day One) repartiront en bonus avec un artbook de 100 pages et une OST de 30 morceaux.