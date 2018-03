Charts : Sea of Thieves domine les terres UK Charts : Sea of Thieves domine les terres UK

L'institut Chart-Track nous refile son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, où l'on se surprendra à voir Sea of Thieves à la première place, prouvant que le public n'a pas encore adhéré au système du Game Pass (et certains ne doivent même pas savoir ce que c'est).



Juste derrière, A Way Out fait une belle entrée, suivi de près par Ni No Kuni II qui fait donc « moins » que le précédent cité mais « plus » en terme de revenus, déjà parce que le jeu coûte de base plus cher, mais surtout parce que le collector à £139.99 aurait apparemment rencontré un jolis succès.



Flops de la semaine :



- Attack on Titan 2 (17ème)

- Detective Pikachu (23ème)



1. Sea of Thieves ( N)

2. A Way Out (N)

3. Ni No Kuni II (N)

4. Assassin's Creed Rogue (N)

5. FIFA 18 (-2)

6. Burnout Paradise (-5)

7. GTA V (-3)

8. EA Sports UFC 3 (=)

9. Mario Kart 8 (-4)

10. Super Mario Odyssey (-4)



11. Kirby Star Allies (-9)

12. PUBG (-5)

13. COD WWII (-1)

14. Assassin's Creed Origins (+7)

15. Fallout 4 (-6)

16. Zelda : Breath of the Wild (-6)

17. Attack on Titan 2 (N)

18. Rainbow Six Siege (-7)

19. Rocket League (-5)

20. WWE 2K18 (+3)