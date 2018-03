Ace Combat : vers une trilogie de remasters ? Ace Combat : vers une trilogie de remasters ?

Ace Combat 7 est toujours prévu pour cette année sur PC/PS4/One, mais Bandai Namco aurait visiblement d'autres trucs en stock pour cette franchise, avec l'apparition d'une offre d'emploi qui demande de l'expérience dans la gestion d'une petite équipe de développement PS4/One (au moins 15 personnes) mais également une connaissance très approfondie de la trilogie PS2, soit :



- Ace Combat 4

- Ace Combat 5

- Ace Combat Zéro



Bref, ça sent un peu la trilogie remastérisée et il faudra maintenant attendre que l'éditeur soit plus éloquent sur tout cela.