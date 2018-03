Akihiro Hino tease la future annonce d'un gros projet pour les 20 ans de Level-5 Akihiro Hino tease la future annonce d'un gros projet pour les 20 ans de Level-5

Il y a déjà 14 ans, Level-5 annonçait l'annulation du projet True Fantasy Live Online, MMORPG exclusif à l'univers des consoles, et plus particulièrement à la Xbox première du nom.



S'entretenant avec Katsuhiro Harada dans le cadre de la série d'interviews 4Gamer nommée « Harada Kills », le PDG de Level-5 (toujours Akihiro Hino) est revenu sur cette affaire, estimant que l'équipe n'avait pas les épaules assez grandes à cette époque pour gérer un MMORPG, en plus de complication dû à la console elle-même.



Mais les temps ont changé, le studio (qui fête ses 20 ans) a maintenant davantage de poids, et Hino nous tease la préparation d'un titre qu'il n'appellera pas forcément un MMO mais quelque chose à aussi grande échelle, et dans un univers qualifié de « moderne ». Détail d'importance tout de même : le groupe a encore besoin de recruter des personnes talentueuses pour être sûr que tout se passe sans encombre.



Et peut-être même que nous commencerons à en voir la couleur dans les prochains mois :



« Bien que nous en parlons comme un jeu pour les 20 ans de Level-5, il ne sortira pas cette année. Mais nous voulons faire l'annonce pour cet anniversaire. Par exemple, Ni No Kuni fut un titre qui célébra nos 10 ans mais il n'est sorti que deux ans après. »