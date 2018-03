Hollow Knight : et finalement, toujours pas de date Hollow Knight : et finalement, toujours pas de date

Le problème de Twitter, c'est que même avec un nombre de caractères doublés, il faut parfois condenser un message, au risque de ne pas se faire comprendre comme il faut. C'est ce qu'il vient d'arriver à la Team Cherry. Lorsqu'ils ont balancé un message en début de semaine concernant la version Switch de Hollow Knight, il ne fallait finalement pas comprendre « Une mise à jour d'informations et la date de sortie » mais « Une mise à jour concernant la sortie ».



Car il n'y a toujours pas de date.



Donc à la place, le développeur fait un point sur la situation et bonne nouvelle, les choses avancent suffisamment bien pour espérer une sortie proche :



- Le jeu est superbe sur l'écran de la Switch et la team base maintenant l'essentiel de son travail sur la réduction des temps de chargement et la volonté d'un 60FPS stable.

- La traduction en 10 langues est quasiment finalisée.

- L'équipe a corrigé la majorité des bugs.



C'est tout. Parallèlement, la nouvelle extension « Lifeblood » est en phase de bêta sur Steam avec de nouveaux boss et quelques autres ajouts (comme du rééquilibrage).