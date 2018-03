Psyonix tient parole et va fêter le printemps avec l'arrivée le 3 avril d'une nouvelle grosse MAJ pourqui introduira le mode tournoi en local comme en ligne, totalement personnalisable.L'update ajoutera également un nouveau véhicule (la Samouraï), enfin des options de tri et de rangement dans notre inventaire, de nouvelles musiques, de nouvelles icônes que la qualité de connexion, et enfin des améliorations techniques pour la version Switch.