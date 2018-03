Wolfenstein II se dévoilera bientôt sur Switch Wolfenstein II se dévoilera bientôt sur Switch

On en avait presque oublié l'existence mais la version Switch de Wolfenstein II : The New Colossus est toujours dans les cartons de Bethesda et sachez justement qu'il ne faudra plus attendre très longtemps avant d'en voir la couleur, puisqu'on nous annonce une première présentation durant la PAX East, donc le 7 avril prochain.



Ceux qui seront sur place pourront en passant tenter de repartir avec une Switch collector.