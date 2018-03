Deux studios de plus pour Ubisoft Deux studios de plus pour Ubisoft

Débarrassé de Vivendi et misant désormais sur un partenariat de luxe avec Tencent pour s'implémenter jusqu'en Chine, Ubisoft continue en outre de s'agrandir en annonçant la création de deux nouveaux studios. Le premier se situe à Mumbai (Inde) et ouvrira ses portes courant juin avec 100 employés qui prêteront main-forte aux 750 autres de Pune pour se baser sur cinq des franchises du catalogue de l'éditeur : South Park, Steep, Trials, Far Cry et Just Dance.



Le second studio est lui à Odessa (Ukraine) avec seulement 10 employés pour le moment mais 60 autres encore à embaucher. Ce groupe accompagnera celui de Kiev dans le suivi de la franchise Ghost Recon.



Ubisoft accumule donc actuellement près de 20 studios à travers le monde.