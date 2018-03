Cyberpunk 2077 confirmé officiellement pour l'E3 + première pincée d'informations Cyberpunk 2077 confirmé officiellement pour l'E3 + première pincée d'informations

Ce n'était qu'une rumeur jusqu'à présent mais c'est désormais confirmé : le déjà très attendu Cyberpunk 2077 de CD Projekt se montrera bien pour la période E3 2018, avec plus précisément un premier aperçu « juste avant » pour bien faire monter la sauce.



Le président du studio, Adam Kiciński, en a profité pour lâcher une pincée d'infos :



- On pourra créer son personnage

- Choisir sa classe

- Il ne répond pas encore concernant le multi mais affirme que le pilier central reste le solo, comme pour The Witcher 3

- Il n'y aura aucune micro-transaction ou chose du genre

- A la question de routine : non, pas de version Switch



UPDATE



- Adam Kiciński ne veut pas commenter la rumeur sur le statut de jeu cross-gen.

- La série The Witcher a dépassé les 33 millions de ventes en 10 ans.