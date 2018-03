Switch : des events Splatoon 2 et Super Smash Bros pour l'E3 2018

Nintendo nous annonce le retour de son World Championship qui sera diffusé en direct pour le début de l'E3 2018 (le 11 et 12 juin) avec deux têtes d'affiche :, et le récemment annoncésur Switch.Dans le cas du premier cité, il s'agira donc de réunir les équipes qui ont passé les qualifications sur les différents territoires majeurs (USA, Canada, Japon, Europe et Australie), tandis quesera entre les mains d'un groupe de joueurs élus, invités gracieusement pour l'occasion.Une manière de rappeler que ce nouvel épisode de la franchise sera forcément au coeur de l'actualité Nintendo pour la période E3, faisant partie des sorties first-party de cette fin d'année sur Switch aux cotés de, le nouveauet probablement une autre surprise.