Monster Hunter World : la MAJ 2.0 disponible Monster Hunter World : la MAJ 2.0 disponible

Capcom a lâché la première grosse MAJ de Monster Hunter World (2.0 donc) qui contre 1,4 GO de téléchargement ajoute donc le fameux monstre Deviljho (et les possibilités de craft qui vont avec), accessible dans le quêtes de rang 6 et 7 ainsi que dans les expéditions de difficulté expert.



Comme déjà évoqué précédemment, cette MAJ offre également :



- un nouvel équilibrage du coté des armes

- empêche le joueur d'être bousculé par un allié lors d'une animation de loot

- ajoute un outil peau-de-dragon

- permet de sortir directement d'une session

- permet de revenir au Grand-Pont après une quête

- ajoute une option pour la taille des textes

- optimise les temps de chargement



C'est tout pour le moment.