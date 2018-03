Sea of Thieves : plus d'un million de joueurs en l'espace de deux jours Sea of Thieves : plus d'un million de joueurs en l'espace de deux jours

Sea of Thieves connaît, comme bien d'autres titres avant lui, un lancement assez problématique coté serveurs et pour cause : Rare annonce qu'en seulement 48h, plus d'un million d'utilisateurs uniques ont voulu se connecter pour jouer les pirates. Bon maintenant vous êtes au courant avec Microsoft : les chiffres ne détermineront plus jamais les ventes vu le programme Game Pass (ce qui d'ailleurs permet au constructeur de réussir son coup).



Bref, Rare s'excuse, annonce plancher en détails sur tout cela, déclare d'ailleurs avoir repéré les problèmes liés à l'inventaire manquant qui sont majoritairement corrigés (et le seront définitivement avec un patch), et rajoute que les succès qui arrivent en retard sont là pour soulager un peu les serveurs.



Enfin, on nous signale qu'un patch pour les performances One X est en cours.