Charts US [Février 2018] : la PS4 au top, un record pour la Switch et le calme niveau sorties

Petit détour vers les USA avec le compte rendu des charts pour le mois de février, avec un CA général en hausse par rapport à février 2017 au niveau du hardware et des accessoires, ce qui est logique vu que l'année dernière, la Switch n'était pas encore disponible à cette période.



Coté hardware



- La PS4 est la plus vendue en février, et devient pour le moment la plus vendue de l'année.

- La Switch reste en très bonne position, et obtient le record de la console la plus vendue de l'histoire (US) sur une période de 12 mois.



Coté software

- Chiffres en valeur de ventes

- Pas de prise en compte du dématérialisé pour Nintendo

- Dématérialisé inclus sur PC uniquement via Steam



1. Monster Hunter World

2. Call of Duty WWII

3. NBA 2K18

4. Dragon Ball FighterZ

5. GTA V

6. Shadow of the Colossus (*)

7. UFC3 (*)

8. Kingdom Come Deliverance (*)

9. Mario Kart 8

10. Super Mario Odyssey



11. Rainbow Six Siege

12. Zelda : Breath of the Wild

13. PUBG

14. Bayonetta 2 (*)

15. Madden NFL18

16. Assassin's Creed Origins

17. FIFA 18

18. Sword Art Online FB (*)

19. Les Sims 4

20. Star Wars Battlefront II



(*) Nouvelles entrées.



Et les meilleures ventes de 2018 pour le moment



1. Monster Hunter World

2. Dragon Ball FighterZ

3. Call of Duty WWII

4. GTA V

5. PUBG

6. NBA 2K18

7. Super Mario Odyssey

8. Mario Kart 8

9. Zelda : Breath of the Wild

10. UFC 3