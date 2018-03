Switch : quand le démat rattrape le physique Switch : quand le démat rattrape le physique

Comme partout ailleurs, la dématérialisé prend de plus en plus d'importance chez Nintendo, qui le prouve en annonçant durant la GDC 2018 que les ventes de jeux dématérialisés sur les eShop Switch et 3DS ont dépassé les ventes de jeux en boîte aux USA. On ignore en revanche quelle est la période donnée pour ce constat.



Dans tous les cas, le constructeur n'est pas peu fier de voir une masse d'indépendants débarquer sur Switch et promet d'ailleurs des améliorations futures pour la navigation sur l'eShop afin d'offrir « une meilleure visibilité ».



Nintendo offre en outre le top 10 des meilleures ventes du secteur indé sur Switch depuis son lancement (pas d'ordre particulier) :



- Steamworld Dig 2

- Fast RMX

- Overcooked : Special Edition

- Stardew Valley

- Golf Story

- Kamiko

- NBA Playgrounds

- Celeste

- Enter the Gungeon

- Shovel Knight