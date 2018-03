Vivendi revend toutes ses parts d'Ubisoft, qui de son coté signe avec le géant Tencent Vivendi revend toutes ses parts d'Ubisoft, qui de son coté signe avec le géant Tencent

Fin de bataille pour les bretons : Ubisoft a annoncé avoir signé un accord avec Vivendi pour que ce dernier s'éloigne définitivement du capital de l'éditeur en revendant ses « quelques » 30.489.300 actions à divers investisseurs, incluant les frères Guillemot eux-mêmes, mais également dans le lot… un certain Tencent, qui en profitera pour aider Ubisoft à s'implémenter sur le marché chinois (en plus des jeux mobiles, comme annoncé en janvier dernier).



Dans le même temps, Vivendi s'est engagé à ne plus acheter la moindre action de l'éditeur pour les cinq ans à venir.