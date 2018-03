Le Season Pass de Valkyria Chronicles 4 Le Season Pass de Valkyria Chronicles 4

Comme presque tout le monde aujourd'hui, le futur Valkyria Chronicles 4 aura droit à un Season Pass composé de quatre grosses missions supplémentaires, à raison d'une par semaine à partir du 29 mars. On parle évidemment du Japon, le titre étant prévu pour demain sur PlayStation 4 (puis cet été sur Switch).



Donc dans l'ordre, ce sera la plage, puis le retour dans le grand froid (avec la perte du capitaine), avant d'enchaîner sur une mission bien plus difficile que la moyenne (Hard-Ex) pour terminer sur le retour annoncé de Selvaria Bles, pas inconnue des fans de la licence.



Le Season Pass sera vendu 4000 yens, soit environ 30€, mais on attendra la sortie prévue chez nous en fin d'année (traduit en français on rappelle) pour avoir le prix exact, en rappelant que l'occident aura donc droit aux versions PC, PS4, One et Switch.