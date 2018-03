One Piece World Seeker : le plein d'images One Piece World Seeker : le plein d'images

On revient vers Bandai Namco avec une trentaine d'images supplémentaires pour One Piece : World Seeker qui, comme les derniers scans le montraient, a droit à de nouveaux personnages au casting avec Rob Lucci, Sabo mais aussi Smoker (bien qu'on ne le voit pas ici). Un moyen de confirmer que les quatre axes de l'univers d'Oda seront représentés dans cette nouvelle adaptation : les pirates, la marine, le gouvernement et l'armée révolutionnaire.



Prévu pour cette année sur PC, PS4 & One, le titre fera partie du programme « One Piece Big Projects », sous-entendant que d'autres annonces devraient suivre prochainement.