Jugé bien meilleur que le premier épisode,a aussi l'honneur d'attirer le plus grand nombre : ce « Left 4 Dead »-like de de Fatshark a rapporté plus d'argent en seulement deux semaines (uniquement sur PC) que l'original dans toute sa carrière (sur trois supports).Rappelons d'ailleurs que le titre reste prévu sur PlayStation 4 et Xbox One, mais plus tard cette année, avec une bêta préalable le mois prochain.