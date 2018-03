My Hero Academia : trois de plus au casting My Hero Academia : trois de plus au casting

Bandai Namco diffuse une douzaine d'images supplémentaires pour My Hero Academia : One's Justice, l'une de leurs 36 adaptations de 2018 qui en profite donc pour confirmer trois personnages supplémentaires au casting, à savoir Tsuyu Asui, Denki Kaminari, et Momo Yaoyorozu.



Ce jeu de combat en arène sortira dans le courant de l'année sur tous les supports du moment, donc PC, PS4, One et Switch.