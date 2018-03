VR : HTC Vive dévoile et date le Vive Pro

Et nous voilà donc partie pour la nouvelle génération de casques de réalité virtuelle avec l'annonce officielle du « HTC Vive Pro » qui arrivera le 5 avril pour 799$ (et donc un peu plus chez nous), avec possibilité de repartir jusqu'au 3 juin avec un abonnement gratuit de six mois au service Viveport (possibilité de choisir cinq jeux par mois sur un catalogue de 400 titres).- Double écran-OLED pour du 2880x1600px (+78 % par rapport au Vive)- Écouteurs haute-performance intégrés (avec atténuation de bruit)- Amélioration sur le confort- Compatible avec le SteamVR Tracking 1.0 et 2.0, ainsi que les anciennes manettesDu coup, le kit complet du HTC Vive d'origine a droit à un petit rabais et passe maintenant à 499$.: les prix européens.- 879€ le HTC Vive Pro (seulement le casque)- 599€ le HTC Vive (avec les manettes et les stations de base)